Ho tre belle notizie | Angelo Duro torna sul palco del Politeama Genovese

Angelo Duro tornerà sul palco del Politeama Genovese con lo spettacolo “Ho tre belle notizie” nei giorni di sabato 14 e domenica 15 marzo. La sua esibizione è molto attesa dopo una pausa, e i biglietti sono stati messi in vendita in vista di questa data. L’artista proporrà il suo nuovo show davanti al pubblico genovese in due serate consecutive.

Grande attesa per il ritorno di Angelo Duro al Politeama Genovese: appuntamento sabato 14 e domenica 15 marzo con “Ho tre belle notizie”. Dopo aver devastato tutti i teatri d’Italia con “Sono cambiato”, che ha registrato oltre 120 sold out in tutta Italia e all’estero, Angelo Duro sorprenderà ancora una volta il suo pubblico. Cosa aspettarsi? Nessuno lo sa con certezza, ma chi conosce il suo stile sa bene che sarà un’esperienza fuori dagli schemi, politicamente scorretta e assolutamente travolgente. Biglietti disponibili presso la biglietteria, il botteghino on line del Politeama Genovese e il circuito online ticketone. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

