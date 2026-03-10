HMS Dragon verso il fronte caldo | la risposta navale

Il cacciatorpediniere HMS Dragon ha lasciato le acque britanniche con rotta diretta verso il Mediterraneo orientale, in risposta immediata agli scontri recenti che hanno coinvolto la base a Cipro. Questa manovra militare si inserisce in uno scenario regionale sempre più instabile, dove l'escalation delle tensioni tra potenze globali e attori locali sta ridefinendo gli equilibri geopolitici. L'allarme è scattato dopo un attacco condotto con droni contro l'impianto strategico di stanza della Royal Navy nell'isola mediterranea, evento che ha costretto Londra a dispiegare forze navali aggiuntive per garantire la sicurezza del proprio assetto difensivo.