Hijikata | due italiani fuori vittoria sulla Top 10

Il tennista australiano Rinky Hijikata ha eliminato due italiani nel torneo di Indian Wells, il BNP Paribas Open. La vittoria contro i giocatori azzurri ha attirato l’attenzione dei media italiani. Hijikata ha conquistato un posto tra i migliori, superando avversari presenti nella top 10. L’evento si è svolto nel corso del torneo, che si tiene negli Stati Uniti.

Il tennista australiano Rinky Hijikata ha centrato l'attenzione dei media italiani dopo aver eliminato due giocatori azzurri nel tabellone del BNP Paribas Open di Indian Wells. Il ventiquattrenne, proveniente dalle qualificazioni, ha superato sia Francesco Maestrelli che Luciano Darderi, confermandosi come una minaccia diretta per il tennis nazionale. Oltre alle vittorie sui connazionali, Hijikata ha ottenuto la sua prima vittoria contro un giocatore della Top 10, battendo Alexander Bublik, testa di serie numero 10, raggiungendo così il terzo turno in un Masters 1000. Questa performance segna un punto di svolta nella sua carriera, passando dal successo nel doppio al singolare professionistico.