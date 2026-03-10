Hidden People tra fiaba e farsa uno sguardo sugli invisibili d’Europa

A Bergamo, durante il 44° Bergamo Film Meeting, è stata presentata la produzione teatrale

Bergamo. Una “commedia agrodolce, dai toni fiabeschi, sui nuovi inizi”. Così Miha Ho?evar ha presentato il suo “Hidden People” (“Skriti Ljudje”), proposto lunedì 9 marzo a CULT! Auditorium, all’interno della sezione della Mostra Concorso del 44° Bergamo Film Meeting. Il regista sloveno ha messo in scena un’intelligente commedia che oscilla tra fiaba e farsa, virando spesso in direzione del dramma che sconfina nel territorio dell’assurdo. Protagonisti sono Guti ( Blaž Šef ), trentenne sloveno, e Sig ( Ólafur Darri Ólafsson ), imponente islandese, presentati subito attraverso una scena-cardine del film. I due, infatti, si svegliano con i postumi di una sbornia e le manette ai polsi, sulla riva di un fiume nei pressi di Lubiana. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

