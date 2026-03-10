Hegseth | Oggi il giorno di attacchi più intensi Si ferma la più grande raffineria degli Emirati

Oggi si sono verificati gli attacchi più intensi, portando alla sospensione delle attività nella più grande raffineria di petrolio degli Emirati Arabi Uniti, che ha una capacità di 922 mila barili al giorno. L’incidente ha causato l’interruzione delle operazioni presso l’impianto, che rappresenta un punto chiave nel settore energetico della regione. La raffineria rimane inattiva in attesa di ulteriori sviluppi.

? I FATTI PRINCIPALI - Giorno 11 Si ferma la più grande raffineria di petrolio degli Emirati Arabi Uniti (con una capacità di 922mila barili al giorno). Tra le altre raffinerie colpite dall'inizio della guerra, quella saudita di Ras Tanura di Saudi Aramco, l'impianto del Bahrein a Ma'ameer e due impianti QatarEnergy. Costi della guerra. Il Pentagono ha già speso 5,6 miliardi in munizioni nei primi due giorni. In settimana l'Amministrazione Trump chiederà al Congresso decine di miliardi aggiuntivi, dicono funzionari americani al Washington Post. . Escalation militare. Hegseth annuncia che oggi sarà "il giorno di attacchi più intensi". L'esercito degli Statai Uniti ha colpito oltre 5. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

