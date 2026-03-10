Hegseth | Guerra fino a sconfitta completa dell' Iran

Il capo del Pentagono ha dichiarato che gli Stati Uniti stanno vincendo in Iran e che non si fermeranno fino a quando il nemico sarà completamente sconfitto. Ha affermato che questa situazione è diversa dal 2003 e ha sottolineato l’impegno a continuare la lotta fino a ottenere il risultato desiderato. La dichiarazione è stata rilasciata in un contesto di tensione tra le parti coinvolte.

Tutte le notizie in diretta sul conflitto in corso, man mano che arrivano. Lo ribadisce il segretario alla Difesa americano in una conferenza stampa all'11mo giorno di guerra. "Non desisteremo finché il nemico non sarà totalmente e completamente sconfitto" In Iran "stiamo vincendo. Non molleremo fino a quando il nemico non sarà completamente sconfitto. Questo non è il 2003" ha detto il capo del Pentagono Pete Hegseth. LIVE: @SecWar and Chairman of the Joint Chiefs of Staff, Air Force Gen. Dan Caine, hold a press briefing at the Pentagon. https:t.coMLd6Uwpdc1 Secondo i dati presentati dal Comando centrale americano sono stati colpiti più di 5mila obiettivi. 🔗 Leggi su Today.it

