Hai mai notato quella cupola quadrata sul Tevere? Ecco cosa nasconde e come visitarla

Passeggiando lungo il Tevere, molti notano una cupola quadrata che si staglia sul fiume. Si tratta di una struttura nascosta tra gli edifici, poco conosciuta dai passanti. Recentemente, sono state organizzate visite guidate per esplorare ciò che si cela all’interno di questa costruzione. La cupola, costruita in epoca storica, ha attirato l’attenzione di turisti e appassionati di architettura.

Passeggiando per Roma capita spesso di alzare lo sguardo oltre il Tevere e di notare magari una struttura insolita che rompe la silhouette classica delle chiese romane: una cupola dalla forma sorprendentemente quadrata, in grado di riflettere la luce e di attirare l’attenzione anche dei passanti più distratti. Non si tratta di un dettaglio casuale né di un semplice elemento architettonico decorativo: dietro quella geometria inaspettata si nasconde un luogo assai poco conosciuto, carico di storia e significati. Ma di cosa si tratta davvero? LEGGI ANCHE: ‘Il Piccolo Principe’ a teatro con la regia di Stefano Genovese: “Piccolo compendio di vita quotidiana” La storia della misteriosa cupola quadrata che si vede sul Tevere. 🔗 Leggi su Funweek.it

Articoli correlati

Hai già postato il regalo che hai ricevuto? Smetti subito: cosa rivela il tuo cervello sul confronto post-NataleOggi è Santo Stefano, e mentre la famiglia riposa, una gara silenziosa è già iniziata sui social media: la gara dei regali.