Guida il camion ubriaco nel centro della città

Un uomo è stato fermato nel centro città mentre guidava un camion con un tasso alcolemico di 2,84 grammi per litro di sangue. L'intervento è avvenuto poco prima delle 11, poco prima dell'ora di pranzo. La polizia ha individuato il veicolo e ha proceduto con i controlli necessari. La situazione ha portato all'arresto del conducente.

Ha anche causato un lieve sinistro. Il suo tasso alcolemico era impressionante L'hanno trovato con un tasso alcolemico di 2,84 grammi per litro di sangue, il tutto poco prima dell'ora di pranzo, verso le 11. Non si sa quanto e quando avesse bevuto prima di quel momento, coinciso con un sinistro che ha fatto emergere il tutto.