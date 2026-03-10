I Paesi del Golfo hanno chiesto all’Italia di fornire uno scudo aereo per proteggersi dai missili iraniani. L’Italia ha risposto annunciando la disponibilità a inviare il sistema di difesa missilistica “Samp-T”. La decisione arriva dopo le richieste di assistenza da parte delle nazioni della regione, che temono possibili attacchi balistici. Nessun dettaglio sui tempi o sui numeri dell’invio è stato ancora comunicato.

L’Italia è pronta ad aiutare i Paesi del Golfo a difendersi dagli attacchi balistici iraniani, attraverso l’invio dello scudo “Samp-T”. Si tratta di un sistema terra-aria che è capace di intercettare e neutralizzare le minacce provenienti dal cielo: ne abbiamo già forniti due a Kiev, per proteggere lo spazio aereo ucraino. Viene assemblato con l’aiuto della Francia e i tempi di costruzione sono piuttosto lunghi. Al momento, i modelli disponibili in Italia sono circa quattro, anche se uno si trova in Estonia mentre altri due sono a Sabaudia a difesa del nostro Paese. L’ultimo, invece, si trova a Mantova. A seguito della richiesta dei Paesi del Golfo, uno dei “Samp-T” disponibili potrebbe essere trasferito in Kuwait o negli Emirati Arabi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Guerra nei cieli, i Paesi del golfo chiedono lo scudo aereo italiano per difendersi dai missili iraniani

