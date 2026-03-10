Guerra Iran Tajani | durerà ancora qualche giorno

Il ministro degli Esteri italiano ha dichiarato che la guerra tra Iran e Stati Uniti durerà ancora qualche giorno. Ha commentato l’annuncio di Trump sulla brevità del conflitto, sottolineando che sono gli americani a essere coinvolti direttamente, anche se gli iraniani sostengono una prospettiva diversa. Le tensioni tra i due paesi continuano a destare attenzione internazionale.

L’annuncio di Trump che la guerra sarà breve? “Sono gli americani che sono in guerra, lo sapranno forse meglio di noi, però se dobbiamo ascoltare quello che dicono gli iraniani, dicono una cosa diversa. Secondo me la verità sta nel mezzo, durerà ancora qualche giorno”. Lo ha sostenuto il ministro degli Esteri Antonio Tajani, in collegamento con la fiera LetExpo di Verona. “Credo che le armi a disposizione di Teheran – ha aggiunto – stiano diminuendo fortemente, quindi i missili sono sempre di meno; rimangono i droni che sono meno pericolosi, però ritengo che gli attacchi di israeliani e americani ridurranno di giorno in giorno la forza militare dell’Iran. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

