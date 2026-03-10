Guerra Iran Costa | L’unilateralismo non è la soluzione serve il ritorno ai negoziati

Le istituzioni europee esprimono preoccupazione per il conflitto in Medio Oriente e chiedono un ritorno ai negoziati diplomatici. Il rappresentante dell’Unione europea ha sottolineato che l’unilateralismo non rappresenta una soluzione efficace e ha invitato tutte le parti a riprendere il dialogo attraverso modalità multilaterali. La situazione resta sotto stretto monitoraggio, mentre si cerca di evitare un’escalation militare.

La guerra in Medio Oriente suscita forte preoccupazione nelle istituzioni europee, che chiedono un ritorno alla diplomazia e alla cooperazione multilaterale. Il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa ha invitato tutte le parti coinvolte nel conflitto a esercitare la massima moderazione e a riaprire il dialogo politico. Intervenendo alla Conferenza degli ambasciatori dell'Unione europea a Bruxelles, Costa ha sottolineato che, pur riconoscendo le responsabilità dell'Iran nelle tensioni regionali, l'unilateralismo non può rappresentare una soluzione alla crisi. Costa: "L'Iran responsabile delle tensioni, ma serve il dialogo". Secondo il presidente del Consiglio europeo, il conflitto in corso nella regione rappresenta un motivo di estrema preoccupazione per l'Unione europea.