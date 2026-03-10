Guerra Iran Costa | L’unilateralismo non è la soluzione serve il ritorno ai negoziati

Da thesocialpost.it 10 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le istituzioni europee esprimono preoccupazione per il conflitto in Medio Oriente e chiedono un ritorno ai negoziati diplomatici. Il rappresentante dell’Unione europea ha sottolineato che l’unilateralismo non rappresenta una soluzione efficace e ha invitato tutte le parti a riprendere il dialogo attraverso modalità multilaterali. La situazione resta sotto stretto monitoraggio, mentre si cerca di evitare un’escalation militare.

La guerra in Medio Oriente suscita forte preoccupazione nelle istituzioni europee, che chiedono un ritorno alla diplomazia e alla cooperazione multilaterale. Il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa ha invitato tutte le parti coinvolte nel conflitto a esercitare la massima moderazione e a riaprire il dialogo politico. Intervenendo alla Conferenza degli ambasciatori dell’Unione europea a Bruxelles, Costa ha sottolineato che, pur riconoscendo le responsabilità dell’Iran nelle tensioni regionali, l’unilateralismo non può rappresentare una soluzione alla crisi. Costa: “L’Iran responsabile delle tensioni, ma serve il dialogo”. Secondo il presidente del Consiglio europeo, il conflitto in corso nella regione rappresenta un motivo di estrema preoccupazione per l’Unione europea. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

guerra iran costa l8217unilateralismo non 232 la soluzione serve il ritorno ai negoziati
© Thesocialpost.it - Guerra Iran, Costa: “L’unilateralismo non è la soluzione, serve il ritorno ai negoziati”

Articoli correlati

Leggi anche: Proteste Iran, Teheran avverte: “Siamo pronti alla guerra ma anche ai negoziati”

Proteste in Iran: ultime notizie. Ong: centinaia di vittime uccise dal regime. Il ministro degli Esteri iraniano Araghchi: “Pronti alla guerra ma anche ai negoziati”PROTESTE IN IRAN: LE ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 12 GENNAIO 2026 PROTESTE IN IRAN: ULTIME NEWS – Da ormai due settimane la Repubblica islamica dell’Iran...

Tutti gli aggiornamenti su Guerra Iran

Temi più discussi: Guerra in Iran, all’Italia costa già 380 milioni di euro; Iran, è guerra. Cosa sta succedendo; Guerra in Iran, quanto costa agli Usa di Trump tra attacchi, armi e missili; Iran, quanto costa la guerra di Trump: i numeri stellari, ecco i costi top.

Guerra Iran, Costa: L’unilateralismo non è la soluzione, serve il ritorno ai negoziatiLa guerra in Medio Oriente suscita forte preoccupazione nelle istituzioni europee, che chiedono un ritorno alla diplomazia e alla cooperazione multilaterale. Il presidente del Consiglio europeo ... thesocialpost.it

Guerra in Iran, all’Italia costa già 380 milioni l’annoIl governo approva la spesa militare annua per le missioni nei Paesi del Golfo. Il generale Camporini a MF: la durata del conflitto dipende da Trump, possibile dare le basi militari sul suolo nazional ... milanofinanza.it

Digita qui per trovare notizie e video aggiornati.