Guerra in Iran | 1.300 morti ospedali e scuole in macerie

Il conflitto in Iran ha provocato oltre 1.300 morti e causato ingenti danni a ospedali e scuole, molte delle quali sono state distrutte. La popolazione si sposta in massa per sfuggire ai bombardamenti, mentre i servizi essenziali si trovano in grave difficoltà. I combattimenti continuano a incidere sulla vita quotidiana delle comunità locali, rendendo difficile l’accesso alle cure e all’istruzione.

Il conflitto in corso ha già fatto oltre 1.300 vittime e distrutto migliaia di infrastrutture civili, tra cui ospedali e scuole, costringendo la popolazione a sfollamenti massicci mentre i servizi essenziali collassano sotto la pressione dei bombardamenti. La Croce Rossa locale, con il supporto della Federazione Internazionale, gestisce un'operazione umanitaria senza precedenti per dimensioni geografiche, ma le strutture di soccorso stesse sono state colpite dai missili. Mentre l'offensiva militare prosegue al decimo giorno, le cifre fornite dal comitato iraniano delineano un quadro di distruzione sistematica che va ben oltre gli obiettivi militari, colpendo direttamente il tessuto sociale ed economico del Paese.