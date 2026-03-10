Lino Guanciale ha partecipato a una conferenza stampa di Rai1 per presentare la nuova serie “Le Libere Donne”. Durante l’evento, ha espresso preoccupazione riguardo alla situazione attuale in Italia e nel mondo. Inoltre, ha criticato il disegno di legge sui reati sessuali, e ha commentato le posizioni di alcuni leader politici e figure pubbliche. La presentazione si è svolta in modo diretto e senza interventi ulteriori.

Lino Guanciale non nasconde la preoccupazione per quanto sta succedendo in Italia e nel mondo. Lo fa alla conferenza stampa della nuova serie di Rai1 “Le Libere Donne”. “I tempi che viviamo sono super preoccupanti, ci abbiamo messo pochissimo a tornare ad una realtà nella quale chi è forte comanda”. Così Lino Guanciale presentando la nuova serie di Rai1 “Le Libere Donne”. “Da un anno e mezzo, dopo l’elezione di Donald Trump lo stato di diritto è ormai diventato una favola che ci siamo raccontati per un bel pezzo ma che ormai fa parte del passato”, sottolinea il popolare attore. “Credo sia fondamentale che l’Unione Europea inizi a farsi sentire di più come identità politica all’interno di uno scacchiere internazionale, buttandosi alle spalle tentennamenti o pontieri vari”, aggiunge. 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - GUANCIALE PRESENTA LE LIBERE DONNE E ATTACCA DDL STUPRI, MELONI E TRUMP

