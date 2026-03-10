Gratteri | la bufala su Sal Da Vinci inganna gli elettori

Il 10 marzo 2026, durante un dibattito televisivo sul referendum sulla riforma della giustizia, il procuratore Nicola Gratteri ha affermato che Sal Da Vinci avrebbe espresso intenzioni di voto contro la riforma. Tuttavia, questa affermazione si è rivelata falsa, creando confusione tra gli ascoltatori e gli elettori.

Il 10 marzo 2026, nel pieno del dibattito sul referendum per la riforma della giustizia, il procuratore Nicola Gratteri ha diffuso in diretta televisiva un'informazione falsa riguardante le intenzioni di voto del cantante Sal Da Vinci. Il Comitato Sì Riforma ha immediatamente smentito l'affermazione, definendola una bufala senza scrupoli che ha ingannato centinaia di migliaia di cittadini italiani. La polemica nasce da una notizia circolata sulla pagina dei Socialisti Gaudenti, secondo cui il vincitore del Festival di Sanremo 2026 avrebbe dichiarato pubblicamente la sua intenzione di votare contro la riforma. Sal Da Vinci ha poi chiarito personalmente di non aver mai espresso posizioni politiche su questo tema, sottolineando come ogni elettore debba mantenere la libertà di decidere fino all'ultimo momento.