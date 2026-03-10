Il procuratore di Napoli, Nicola Gratteri, ha condiviso un messaggio in cui invita a votare No al referendum e ha coinvolto il cantante Sal Da Vinci. Questa scelta ha portato a una nuova diffusione di una fake news, dopo un episodio analogo già verificatosi in passato. La vicenda solleva dubbi sulla verifica delle informazioni prima di renderle pubbliche.

C’è da augurarsi che le indagini le faccia meglio di come verifica le notizie, perché per la seconda volta il procuratore di Napoli, Nicola Gratteri, per sostenere il No al referendum incorre nella diffusione di una fake news. Dopo quello con la falsa intervista di Giovanni Falcone, il nuovo “incidente” ha coinvolto Sal Da Vinci, arruolato al fronte del No, nonostante una sua netta smentita. Come il precedente, lo scivolone si è verificato su La7. Gratteri: «Sal Da Vinci ha detto che vota No». Ma non è vero. A denunciare il caso è stato il Comitato “Sì Riforma”, che ha rilanciato sui propri social la clip di Gratteri e Massimo Gramellini, di cui era ospite a In altre parole. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Gratteri ci ricasca con le fake su chi vota No al referendum: arruola Sal Da Vinci. E gli va di nuovo malissimo

