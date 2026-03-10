Grattacieli ci siamo L’Erap annuncia l’avvio dei lavori

L’Erap ha annunciato l’avvio dei lavori per i grattacieli di edilizia residenziale pubblica situati a Monticelli, nelle zone di Largo dei Gerani e Largo delle Dalie. L’intervento, atteso da tempo, prevede l’inizio delle operazioni di ristrutturazione e riqualificazione di questi edifici. La notizia arriva dopo mesi di attesa e segnala un passo importante per l’area.

Si sblocca l’atteso intervento sui grattacieli di edilizia residenziale pubblica di Largo dei Gerani e Largo delle Dalie a Monticelli. L’Erap ha annunciato l’avvio entro l’estate dei lavori di manutenzione straordinaria e riqualificazione energetica degli edifici, per un investimento complessivo di oltre 18 milioni di euro e una durata stimata di poco superiore ai due anni. L’operazione rientra nella misura del Pnrr ‘Repower’, introdotta dalla legge di bilancio 2025 per migliorare l’efficienza energetica del patrimonio di edilizia residenziale pubblica. Gli interventi riguarderanno il miglioramento della sicurezza e della funzionalità degli impianti, la riduzione dei consumi energetici di almeno il 30% e l’aumento di almeno due classi energetiche rispetto alla situazione attuale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

