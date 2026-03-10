Nella nuova edizione del GF Vip pare ci siano due concorrenti con un ruolo speciale, ovvero quello di “spie degli autori”. Rivelati coloro che potrebbero ricoprire questa parte all’interno della Casa del Grande Fratello. Svelato il cast della nuova edizione del GF Vip (QUI PER VEDERE TUTTI I NOMI) e in attesa dell’avvio del reality show il 17 marzo, non mancano indiscrezioni e curiosità. Una di queste riguarda la presenza di due presunte “spie degli autori” all’interno della cerchia dei concorrenti annunciati. Non è chiaro se quest’idea nata nel Grande Fratello pensato e che avrebbe dovuto condurre Alfonso Signorini, vedrà la luce. Presto scopriremo se Ilary Blasi e gli autori avranno deciso di tenere o meno questa eventualità. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Grande Fratello Vip, due concorrenti avrebbero il ruolo di “spie degli autori”: svelati i loro nomi

Articoli correlati

Leggi anche: “Non ci sarà”. Grande Fratello Vip, primo caso scoppiato sui concorrenti: per lei il ‘no’ degli autori

Grande Fratello VIP, svelati i primi concorrentiIl conto alla rovescia è iniziato e, quando si parla di Grande Fratello VIP, basta un nome per accendere la curiosità dei fan.

Contenuti e approfondimenti su Grande Fratello Vip

Temi più discussi: Grande Fratello Vip, due concorrenti ‘sospesi' e doppia spia: c’entra (ancora) Alfonso Signorini; Il conto alla rovescia continua: un nuovo nome per il Grande Fratello VIP 2026; Grande Fratello Vip, possibile novità: due concorrenti spie nella Casa; Grande Fratello Vip, svelato il cast ufficiale: confermati due volti di Amici e Temptation Island.

Spie al Grande Fratello VIP 2026: due concorrenti avranno questo inedito ruolo, ecco di chi si trattaIl cast del Grande Fratello Vip 8 doveva avere 18 concorrenti, ma due nomi non sono ancora entrati nella Casa. Intanto emergono indiscrezioni su due vip con un ruolo particolare: fare da spie per gl ... gay.it

Grande Fratello Vip, c'è già un giallo sul cast: due concorrenti ‘sospesi' e le spie degli autoriA pochi giorni dal debutto, emergo nuovi retroscena sul reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. Tra gieffini 'informatori' e format rivoluzionari accantonati. libero.it

«Non è chiaro se la loro esclusione sarà definitiva, oppure se verranno richiamati in un secondo momento per sovvertire le dinamiche all’interno della Casa. » A pochi giorni dall’inizio del nuovo Grande Fratello Vip, il dietro le quinte è già agitato. Il cast ufficial - facebook.com facebook

Ilary Blasi torna al timone della nuova edizione del "Grande Fratello Vip", in partenza il 17 marzo: «Con me anche Cesara Buonamici e @stanzaselvaggia. Sono curiosa e felice di questo nostro tris di donne perché, quando lavoro, faccio sempre squadra». @ x.com