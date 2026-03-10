GPS 2026 le ultime novità sulla piattaforma | consigli per compilare al meglio l’istanza QUESTION TIME con Vannini Uil Scuola Rua LIVE Mercoledì 11 marzo alle 14 | 30

Il question time con Vannini della Uil Scuola Rua si terrà mercoledì 11 marzo alle 14:30. Fino a lunedì 16 marzo, insegnanti e personale scolastico possono iscriversi o aggiornare la propria posizione nelle GPS, le graduatorie provinciali per le supplenze. La piattaforma GPS 2026 ha introdotto nuove funzionalità e consigli pratici per compilare correttamente l’istanza.