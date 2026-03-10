GPS 2026 le ultime novità sulla piattaforma | consigli per compilare al meglio l’istanza QUESTION TIME con Vannini Uil Scuola Rua LIVE Mercoledì 11 marzo alle 14 | 30
Il question time con Vannini della Uil Scuola Rua si terrà mercoledì 11 marzo alle 14:30. Fino a lunedì 16 marzo, insegnanti e personale scolastico possono iscriversi o aggiornare la propria posizione nelle GPS, le graduatorie provinciali per le supplenze. La piattaforma GPS 2026 ha introdotto nuove funzionalità e consigli pratici per compilare correttamente l’istanza.
Fino a lunedì 16 marzo sarà possibile inserirsi per la prima volta o aggiornare la propria posizione nelle GPS (graduatorie provinciali per le supplenze). L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Articoli correlati
GPS 2026, le ultime novità sulla piattaforma: consigli per compilare al meglio istanza. QUESTION TIME con Vannini (Uil Scuola Rua) LIVE Mercoledì 11 marzo alle 14:30Fino a lunedì 16 marzo sarà possibile inserirsi per la prima volta o aggiornare la propria posizione nelle GPS (graduatorie provinciali per le...
VIDEO TUTORIAL IN DIRETTA | GPS 2026, tutti i passaggi spiegati. QUESTION TIME con Vannini (Uil Scuola Rua). LIVE Lunedì 23 febbraio alle 14:30Da lunedì 23 febbraio alle 12:00 inizia il periodo per l'aggiornamento delle graduatorie per le supplenze per il periodo 2026-2028.
Tutto quello che riguarda Uil Scuola Rua
Temi più discussi: GPS 2026, con QUESTION TIME ti aiutiamo a compilare la domanda senza errori! Ecco tutti gli appuntamenti fino all'11 marzo; Carta Docente 2025/2026: importo, destinatari e nuove regole [SCHEDA]; Sostegno: nuovi requisiti per i percorsi Università e Indire; Dirigenti scolastici, sottoscritto definitivamente il CCNI sul riparto delle risorse FUN 2020/2023. Report dell’incontro del 4 marzo 2026.
GPS 2026: inserimento, aggiornamento, valutazione titoli e sanzioni. Il punto di Roberta Vannini (UIL Scuola RUA)Graduatorie GPS 2026/28: Roberta Vannini UIL Scuola RUA ci spiega le novità dell'aggiornamento 2026/28. Dal nuovo algoritmo alle sanzioni, cosa bisogna aspettarsi ... orizzontescuola.it
Aggiornamento GPS 2026 e titoli informatici; certificazioni informatiche conseguite tra il 2024 e il febbraio 2026 sono riconosciute o no?Con l’avvio della procedura per l’aggiornamento delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) 2026-2028, emerge una nuova questione legata alla valutazione dei titoli informatici conseguiti neg ... orizzontescuola.it
La Uil Scuola Rua segue con grande attenzione e apprensione l’evolversi della situazione in Medio Oriente, dove migliaia di cittadini italiani risultano attualmente impossibilitati a rientrare a causa del conflitto in corso e della sospensione di numerosi colleg - facebook.com facebook