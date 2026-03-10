GPS 2026 le ultime novità sulla piattaforma | consigli per compilare al meglio istanza QUESTION TIME con Vannini Uil Scuola Rua LIVE Mercoledì 11 marzo alle 14 | 30

Mercoledì 11 marzo alle 14:30 si terrà un question time con Vannini della Uil Scuola Rua, trasmesso in diretta. Fino a lunedì 16 marzo sarà aperta la possibilità di inserire o aggiornare la propria posizione nelle GPS 2026, le graduatorie provinciali per le supplenze. Sono disponibili nuove indicazioni e consigli pratici per compilare al meglio l’istanza.

Fino a lunedì 16 marzo sarà possibile inserirsi per la prima volta o aggiornare la propria posizione nelle GPS (graduatorie provinciali per le supplenze).