GPS 2026 aggiornamento anticipato e problematiche per titolo di riserva Legge 68 1999 Chiarimento Ministero FAQ n 79

Durante un question time trasmesso il 9 marzo 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con la partecipazione della docente Sonia Cannas, si è discusso delle GPS 2026, con particolare attenzione all’aggiornamento anticipato e alle problematiche legate al titolo di riserva previsto dalla legge 681999. La discussione ha riguardato anche le FAQ del Ministero, in particolare la numero 79.

Nel question time del 9 marzo 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Sonia Cannas, docente ed esperta in normativa scolastica, si è fatto il punto sulle GPS (Graduatorie Provinciali per le Supplenze). Durante la diretta sono stati affrontati i principali dubbi degli aspiranti docenti in vista della scadenza del 16 marzo, termine entro il quale è possibile inserirsi per la prima volta o aggiornare la propria posizione nelle graduatorie.