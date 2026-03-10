Google Live Search | chiedi alle telecamere dove sono i tuoi

Google ha annunciato l’introduzione di Live Search nell’app Google Home, una nuova funzione che consente agli utenti di chiedere alle telecamere Nest la posizione di oggetti o persone in tempo reale. La funzionalità permette di interagire direttamente con le telecamere, ottenendo risposte immediate senza dover scorrere manualmente le registrazioni o le immagini. La novità mira a semplificare l’uso delle telecamere di sicurezza tramite comandi vocali.

Google ha introdotto una nuova funzionalità chiamata Live Search all’interno dell’app Google Home, permettendo di interrogare le telecamere Nest in tempo reale. Questa innovazione, disponibile per gli abbonati al piano Premium, utilizza l’intelligenza artificiale Gemini per analizzare i flussi video e rispondere a domande specifiche sullo stato attuale della casa. La tecnologia trasforma le telecamere da semplici strumenti di sorveglianza passiva a assistenti attivi capaci di fornire informazioni contestuali immediate. L’aggiornamento richiede la versione 4.10.57 dell’app su Android e si rivolge esclusivamente agli utenti con un abbonamento avanzato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

