Google Foto ha introdotto un nuovo pulsante che permette agli utenti di scegliere tra la ricerca classica e la funzione Ask Photos. Dopo diversi mesi di test e aggiornamenti incentrati sull’intelligenza artificiale, ora gli utenti possono decidere quale metodo utilizzare per cercare le proprie foto all’interno dell’app. La novità riguarda tutti coloro che utilizzano Google Foto.

Google ripristina la libertà di scelta in una delle sue app più utilizzate. Dopo mesi di test e integrazioni focalizzate sull’intelligenza artificiale, gli utenti di Google Foto possono finalmente decidere come interrogare la propria libreria di immagini. Shimrit Ben-Yair, responsabile di Google Foto, ha confermato tramite un post su X che ora è possibile selezionare tra la ricerca classica e Ask Photos, il sistema basato sul modello Gemini AI. La novità si concretizza con un nuovo pulsante collocato nell’angolo in alto a sinistra dell’interfaccia di ricerca, pensato per risolvere l’attrito tra la velocità della ricerca tradizionale e la potenza dell’AI. 🔗 Leggi su Billipop.com

© Billipop.com - Google Foto aggiunge il pulsante per scegliere tra ricerca classica e Ask Photos

