Goliardia mortale | studente uccide il professore

Una sera di marzo 2026, un insegnante di matematica presso la North Hall High School è stato investito e ucciso da un veicolo condotto da uno studente. L’incidente è avvenuto durante le ore serali, senza precedenti segnalazioni di alterchi o incidenti precedenti. Le autorità stanno indagando sugli eventi che hanno portato a questa tragica morte.

Una notte di marzo del 2026 si è conclusa con la morte di Jason Hughes, docente di matematica della North Hall High School, dopo essere stato investito da un veicolo guidato da uno studente. L'incidente fatale è avvenuto durante un tentativo di fuga di un gruppo di ragazzi che avevano appena compiuto un atto di goliardia nota come rolling. La tragedia ha scosso la comunità locale e ha portato all'arresto immediato del conducente, Jayden Ryan Wallace, accusato di omicidio stradale. I fatti sono emersi nella tarda serata di venerdì scorso, quando il personale scolastico ha dovuto affrontare una situazione che era iniziata come un gioco infantile ma che si è trasformata in un dramma irreversibile.