Nel Golfo Persico, diversi snodi logistici sono stati colpiti da attacchi aerei, influenzando le rotte commerciali della regione. Le operazioni sono state condotte da forze legate a Teheran, che hanno colpito infrastrutture strategiche. Questa serie di azioni si inserisce nel contesto del conflitto tra l’Iran e le potenze occidentali, con obiettivi mirati alla logistica.

Nel cuore del conflitto tra Teheran e le potenze occidentali, l’assetto economico del Golfo Persico sta subendo una ricalibrazione forzata dagli attacchi aerei che hanno colpito snodi logistici vitali. Mentre i missili e i droni hanno raggiunto aeroporti e complessi commerciali negli Emirati Arabi Uniti, in Qatar e nel Kuwait, l’Arabia Saudita si presenta come un’eccezione strategica, dove la diplomazia sembra aver prevenuto danni diretti alle infrastrutture petrolifere. L’escalation ha trasformato gli strumenti militari in messaggi politici ed economici transfrontalieri, colpendo non solo fronti di guerra ma corridoi commerciali cruciali per la stabilità regionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

