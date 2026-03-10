Golasecca | Bullo lancia Le Rondini per rivitalizzare

A Golasecca, durante la primavera del 2026, Gianni Bullo ha presentato ufficialmente la lista civica chiamata Le Rondini, in vista delle elezioni. La sua iniziativa si è svolta nelle strade del paese, attirando l’attenzione dei cittadini. Questo passaggio segna l’avvio delle attività elettorali in vista delle prossime consultazioni politiche.

La primavera elettorale del 2026 ha già iniziato a farsi sentire nelle strade di Golasecca, dove Gianni Bullo ha lanciato ufficialmente la lista civica denominata Le Rondini. Il candidato sindaco punta su un programma concreto che spazia dal recupero immobiliare alla gestione dei rapporti con l’aeroporto di Malpensa, proponendo servizi innovativi come il maggiordomo di paese per sostenere i cittadini più fragili. Il messaggio centrale della presentazione ruota attorno all’idea di far tornare la comunità a credere nelle proprie capacità, utilizzando una metafora stagionale legata al ritorno degli uccelli ogni anno. Non si tratta di una semplice campagna politica partitica, ma di un impegno civico volto alla buona amministrazione e alla cura del territorio considerato un gioiello prezioso da tutelare con amore disinteressato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

