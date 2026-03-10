Il Milan si trova al primo posto in Serie A per gol subiti, una posizione che evidenzia una difesa solida e affidabile. In Europa, la squadra mantiene questa stessa posizione di vertice per quanto riguarda i gol concessi agli avversari, lasciando dietro di sé tutte le altre squadre. Questa continuità nelle prestazioni difensive rappresenta un aspetto distintivo della squadra in questa stagione.

Il Milan è secondo in Serie A al momento e dopo 28 giornate di campionato ha subito solamente 20 reti, nessuno meglio dei rossoneri nel campionato italiano (qui tutti i dettagli in merito). Allarghiamo però l'orizzonte e vediamo se c'è qualcuno che sta facendo meglio del Diavolo sotto questo aspetto in Liga, Premier League, Bundesliga e Ligue 1. Partiamo dall'Inghilterra dove l'unica squadra che ha i numeri del Milan è l'Arsenal: 20 gol subiti, 66 punti, 57 gol fatti dopo 29 giornate di campionato. In Bundesliga il Bayern Monaco dopo 25 giornate al momento giocate si trova primo con 66 punti, 92 gol fatti 24 subiti. Comunque 4 gol incassati in più di Milan e Arsenal. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Gol subiti, Milan al vertice anche in Europa: una sola squadra segue il suo ritmo

Articoli correlati

Juve Galatasaray, rimontare dopo 5 gol subiti in Champions League non è mai riuscito ad una squadra italiana. I precedentiCelik Juventus: il turco piace molto a Spalletti, ma attenzione alla concorrenza dei rivali.

Milan-Inter non è solo una sfida al vertice, ma anche una style battle fuori dal campoMilan-Inter non è mai, e non lo sarà mai, una partita banale, ma è evidente che certe volte un derby vale più di altri: in questa stagione, le due...

Tutti gli aggiornamenti su Gol subiti

Temi più discussi: Milan-Inter, il derby è una questione di filosofie (e di statistiche); Milan avanti nel derby con un siluro di Estupinan: l'Inter paga la legge del 'gol sbagliato, gol subito'; Milan, ecco come Allegri ha costruito la miglior difesa del campionato; Vincere o soccombere: in attesa di Milan-Inter.

Il Milan ha segnato 14 gol su calcio piazzato: 6 sugli sviluppi di calci d'angolo, 2 da punizioni indirette, 5 rigori e uno da rimessa lateraleGregorio Spigno, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sulla carta calci piazzati del Milan nel derby: Il Milan osserva una medaglia che ha due facce ... milannews.it

Chi ha subito meno gol nei top 5 campionati europei? Il Milan di AllegriChi ha subito fino a questo momento meno gol nei top 5 campionati europei? In vetta a questa speciale classifica, come riporta il profilo Instagram di Prime Video Sport, c'è il Milan ... milannews.it

Che lavoro di #Allegri! Difesa del #milan completamente rivoluzionata. I dati sui gol subiti nei commenti. - facebook.com facebook

Il Milan è la nuova miglior difesa della Serie A in solitaria: 20 gol subiti in 28 partite x.com