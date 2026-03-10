Godblesscomputers ha scelto di proporre una notte dedicata alla danza, con atmosfere che richiamano le sonorità ambient del compositore inglese. La serata si svolge in un locale della città, dove il pubblico può immergersi in un mix di suoni eterei e ritmi coinvolgenti. L’evento ha attirato appassionati di musica elettronica e fan delle sonorità ambient, creando un’atmosfera intensa e vibrante.

Tra atmosfere eteree e rarefatte che ripercorrono le suggestioni ambient del compositore inglese Brian Eno e la fascinazione per le piste da ballo, quelle dal sapore retrò della house music, Godblesscomputers, nome d’arte di Lorenzo Nada, artista romagnolo che vive e lavora a Bologna, crea musica che avvolge l’ascoltare come se fosse immerso in un liquido confortevole. Il produttore e dj presenta sabato sera (ore 22) al Locomotiv Club di via Serlio il suo nuovo disco, Dance Until Dawn. Il concerto sarà preceduto alle 21 dl firmacopie dei vinili dell’album. Lorenzo Nada, il disco, proprio come molti tradizionali album in vinile, è diviso in due parti, ognuna di una facciata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Godblesscomputers: notte perfetta per ballare

