Giorgio Mulè svela che gli Stati Uniti e Israele hanno condotto bombardamenti a Teheran nel tentativo di eliminare il regime degli ayatollah. Questi attacchi, secondo Mulè, sono stati pianificati senza considerare adeguatamente la reazione dell’Iran, che ha coinvolto tutti i Paesi del Golfo. La dinamica degli eventi mostra come l’azione militare abbia avuto un impatto più ampio di quanto previsto.

La guerra di Trump e Netanyahu in Iran ha un risvolto che non tutti si aspettavano. Secondo Giorgio Mulè, i bombardamenti a Teheran per porre fine al regime degli ayatollah non hanno tenuto conto della reazione dell'Iran che ha coinvolto tutti i Paesi del Golfo. "In questo momento l'Italia è l'unico Paese in Europa ad avere più riserve di petrolio" Giorgio Mulè a #4disera

