Gli studenti della Don Ticozzi portano a Lecco uno spaccato di Messico

Gli studenti della scuola secondaria di primo grado Don Ticozzi di Lecco hanno allestito una mostra presso lo spazio eventi di Officina Badoni, presentando un racconto visivo e culturale del Messico. La rassegna evidenzia fotografie, oggetti e approfondimenti legati alla tradizione e alla vita quotidiana messicana, coinvolgendo direttamente i giovani nel condividere aspetti della propria ricerca e del proprio impegno.

Un successo la mostra a Officina Badoni: gli alunni di terza hanno rielaborato opere di grandi maestri dell'arte centroamericana, illustrato il percorso espositivo parlando in lingua spagnola e suonato brani in tema Studenti della scuola secondaria di primo grado Don Ticozzi di Lecco protagonisti di una mostra allestita allo spazio eventi di Officina Badoni. I ragazzi hanno portato al pubblico, dal 3 al 6 marzo, un'esposizione con i loro lavori sul progetto “Arte messicana oggi tra realtà, sogno e magia”. La mattinata dell'inaugurazione ha visto gli studenti protagonisti: la presentazione si è aperta sulle note vivaci del brano musicale Tico Tico, con cui i ragazzi del Musicale, sotto la direzione del prof Salvador, hanno subito scaldato l'atmosfera con le loro chitarre. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

