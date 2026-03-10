Gli stranieri come noi quando partivamo per il mondo

Tra il 1861 e il 1985 numerosi italiani, per lo più giovani uomini tra i 18 e i 40 anni, hanno lasciato il paese in cerca di opportunità all’estero. La maggior parte di loro proveniva da zone povere e ha dovuto abbandonare le famiglie per motivi di lavoro e di sopravvivenza. Questi spostamenti rappresentano un fenomeno di mobilità che ha coinvolto molte persone nel corso di un secolo e mezzo.

Tra il 1861 e il 1985 tanti nostri connazionali, con una prevalenza di giovani maschi in età lavorativa, principalmente tra i 18 e i 40 anni, hanno lasciato la Penisola per cercare fortuna altrove a causa della povertà, costretti ad abbandonare le proprie famiglie. Sono 29 milioni gli italiani emigrati sparsi per il mondo, vittime di molti pregiudizi che ancora oggi vengono riservati agli stranieri. Parlare di quando "gli altri" eravamo noi, significa ripercorrere un secolo di storia in cui circa 30 milioni di italiani hanno lasciato tutto in cerca di fortuna dirigendosi principalmente verso gli Stati Uniti, il Sud America, la Germania, la... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Gli stranieri, come noi quando partivamo per il mondo Articoli correlati Leggi anche: Gli animali selvatici hanno sempre paura di noi? La risposta non è così scontata: ecco quando scappano e quando no Leggi anche: "Una città accogliente". Gli studenti stranieri ambasciatori di Prato sul web e nel mondo