Gli Hammers vincono ai rigori e raggiungono i quarti di finale dopo un divertente pareggio

Gli Hammers hanno superato il turno ai rigori dopo un pareggio combattuto, conquistando così l'accesso ai quarti di finale. La partita si è conclusa in modo emozionante, con entrambe le squadre che hanno dato il massimo sul campo. La vittoria arrivata ai rigori ha permesso alla formazione di avanzare nella competizione. La sfida si è conclusa poco fa e le emozioni sono ancora vive tra i tifosi.

Scopri tutti i gol e il resoconto della partita del quinto turno della FA Cup. Il West Ham ha conquistato il posto ai quarti di finale della FA Cup vincendo 5-3 ai rigori sul Brentford dopo un divertente pareggio per 2-2 nei tempi regolamentari al London Stadium. I gol di Jarrod Bowen in entrambi i tempi sono stati annullati due volte dai gol di Thiago, il secondo arrivato negli ultimi 10 minuti dalla fine dal dischetto che ha portato la partita ai tempi supplementari. Dopo un periodo supplementare senza reti, il West Ham ha segnato con enfasi con tutti e cinque i calci di rigore, con Dango Ouattara l'uomo da sbagliare per i Bees con un panenka fallito.