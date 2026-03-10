Gli estremi rimedi di Meloni ai rincari zampata di Putin magistratura da togliere di mezzo e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata
Ecco le principali notizie di oggi: il governo ha annunciato misure straordinarie per affrontare i rincari, mentre il presidente russo ha effettuato una dichiarazione pubblica. La magistratura ha avviato un procedimento contro alcuni esponenti politici, e sono emerse nuove vicende giudiziarie che coinvolgono diverse figure pubbliche. Queste sono le notizie da conoscere per iniziare la giornata di martedì 10 marzo 2026.
Start, la rassegna stampa di Today.it: edizione di martedì 10 marzo 2026. Le notizie del giorno Buongiorno dalla redazione di Today.it. Ecco Start, le notizie da sapere per iniziare la giornata: oggi è martedì 10 marzo 2026. Il balzo dei prezzi dell'energia spinge il governo ad accelerare i tempi per varare un pacchetto di misure per attenuare l'impatto della crisi iraniana su carburanti e bollette. Il Consiglio dei ministri potrebbe riunirsi già oggi, anche se la convocazione ufficiale non è ancora arrivata. L'obiettivo politico è chiaro: arrivare alle comunicazioni della premier Giorgia Meloni alle Camere, previste per l'11 marzo, con una prima risposta concreta sul fronte economico. 🔗 Leggi su Today.it
Articoli correlati
Leggi anche: Allarme rincari su benzina e bollette, minacce all'Europa, i funerali del bimbo col cuore bruciato oggi e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata
Leggi anche: Il giorno della Manovra, rincari in arrivo, la donna (senza nome) trovata morta seminuda e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata
Aggiornamenti e notizie su Gli estremi rimedi di Meloni ai rincari...
Argomenti discussi: Gli estremi rimedi di Meloni ai rincari, zampata di Putin, magistratura da togliere di mezzo e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata.
Caso Deranque, botta e risposta Meloni-Macron sull'uccisione del militante di estrema destraDopo il post pubblicato mercoledì dalla premier Giorgia Meloni su X, nel quale condannava l'uccisione dell'attivista di estrema destra a Lione, Macron ha invitato la premier ad astenersi dal ... it.euronews.com
Macron contro Meloni: «Non commenti quello che accade agli altri»La presidente del consiglio italiano aveva scritto su X un messaggio di cordoglio e condanna della vicenda. «L’uccisione del giovane Quentin Deranque in Francia è un fatto che sconvolge e addolora ... ilsole24ore.com