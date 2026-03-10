Gli estremi rimedi di Meloni ai rincari zampata di Putin magistratura da togliere di mezzo e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata

Ecco le principali notizie di oggi: il governo ha annunciato misure straordinarie per affrontare i rincari, mentre il presidente russo ha effettuato una dichiarazione pubblica. La magistratura ha avviato un procedimento contro alcuni esponenti politici, e sono emerse nuove vicende giudiziarie che coinvolgono diverse figure pubbliche. Queste sono le notizie da conoscere per iniziare la giornata di martedì 10 marzo 2026.