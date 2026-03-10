Gli entrano in casa fanno man bassa Stanze sottosopra ma mi hanno recuperato tutto

Lunedì sera intorno alle 21, un individuo è entrato in un appartamento approfittando dell’assenza del proprietario. Durante il furto, sono stati rubati diversi oggetti, anche se alcuni sono stati recuperati. La vittima ha espresso gratitudine alla polizia, che è intervenuta e ha contribuito a risolvere parte del problema. L’incidente ha coinvolto più stanze, spesso sottosopra, ma alcuni beni sono stati ritrovati.

Il racconto di Claudio Peris, residente di via Piave, attivo nel denunciare e filmare presenze sospette, spaccio e degrado. Derubato di preziosi, orologi e monili mentre era via, ha recuperato tutto. «I vicini hanno dato l'allarme. Ringrazio la polizia». Arrestato un giovane e restituita la refurtiva «Voglio ringraziare la polizia, alla quale ho fatto i complimenti. Mi sono entrati nell'appartamento lunedì sera, verso le 21, approfittando della mia assenza. Mi hanno rubato oggetti di valore e ricordi. Tre pattuglie delle volanti, alla segnalazione fatta al 113 dalla mia vicina, sono arrivate riuscendo a fermare il responsabile, un giovane rumeno, con le mie cose.

