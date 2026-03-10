Gli ayatollah ricompattano anche la Nato

A una settimana e un giorno dall’inizio della guerra, una guida suprema è stata uccisa e un’altra è stata eletta. Un padre è morto e il suo figlio è stato scelto come successore. I pasdaran, alleati del primo, sono coinvolti negli eventi. La situazione si evolve rapidamente, coinvolgendo figure di rilievo e cambiamenti nella leadership religiosa.

Della Repubblica islamica di Khamenei resta solo il cognome. La cordata di Mojtaba e le rivalità Ma la sintesi dei fatti e la necessità di riempire il vuoto provocato dalla morte di Ali Khamenei nel solco di una continuità di visione e di intenti che non arretri di un millimetro davanti al nemico è solo una parte della storia. L'altra, che si sta già consumando furiosamente in queste ore, parla di rivalità, di lotte intestine, di una generazione rivoluzionaria contro un'altra e di un arroccamento del regime su una base sempre più chiusa e più stretta. Tra i candidati alla successione Mojtaba era non solo il meno qualificato dal punto di vista religioso e il più inesperto dal punto di vista politico: il figlio di Khamenei era pure l'unico a non aver ricoperto incarichi pubblici.