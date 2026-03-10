Gli anni 20 tornano in passerella da Chanel mentre su TikTok è già caccia alle nuove borse

Gli anni 20 sono tornati in passerella con la sfilata di Chanel all’interno della Paris Fashion Week, che si conclude oggi. La presentazione si è tenuta ieri al Grand Palais, dove sono state sfilate le collezioni autunno-inverno 2026-2027. Nel frattempo, su TikTok, gli utenti sono già alla ricerca di nuove borse ispirate agli ultimi trend.

D a bruco a farfalla, la metamorfosi in passerella. Mentre la Paris Fashion Week si avvia verso la sua giornata conclusiva, ieri sotto le volte del Grand Palais è andata in scena la sfilata Chanel Autunno-Inverno 2026 2027. Quarta prova complessiva per Matthieu Blazy al comando della Maison, che sembra aver trovato la chiave per far compiere al marchio quella stessa metamorfosi evocata nella sfilata: da bruco a farfalla. Charlotte Casiraghi alla sfilata Chanel: il look verde prato e le slingback “golose” X Un processo che ricorda quanto già accaduto durante il suo periodo da Bottega Veneta, quando lo stilista riuscì a trasformare un brand di culto ma silenzioso in uno dei nomi più discussi della moda contemporanea. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Gli anni 20 tornano in passerella da Chanel, mentre su TikTok è già caccia alle nuove borse Articoli correlati Leggi anche: Borse da nonna: la tendenza anni ’50 vista in passerella da anticipare già ora Il Monogram di Louis Vuitton compie 130 anni: la storia e le nuove borse (già cult)Il 2026 sarà un anno speciale per Louis Vuitton: la Maison francese celebra i 130 anni della creazione del Monogram, uno dei suoi simboli più famosi. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Gli anni 20 tornano in passerella da... Temi più discussi: La sfilata Chanel tra gonne plissé a vita bassissima e abiti scivolati celebra la Coco Chanel degli anni 20; Chanel: 5 highlight della sfilata FW26; Chanel tra heritage e visione futuristica torna la Coco anni 20. Da Chanel Blazy torna agli anni Venti e Trenta(di Patrizia Vacalebri) Il direttore creativo di Chanel, Matthieu Blazy, è tornato a rielaborare l'archivio della maison, rielaborandolo in chiave contemporanea. Al centro della nuova collezione per l ... ansa.it La sfilata Chanel tra gonne plissé a vita bassissima e abiti scivolati celebra la Coco Chanel degli anni 20Alla sfilata Chanel autunno inverno 2026 2027 il direttore creativo Matthieu Blazy fa sognare ancora, mixando passato e futuro attraverso lavorazioni uniche ... vogue.it Come fa un'astronauta a ispirare il direttore creativo di Chanel - facebook.com facebook Margot Robbie, ospite alla sfilata di Chanel autunno inverno 2026 2027, ha sfoggiato un look apparentemente casual, ma molto prezioso x.com