Gli archivi di una biblioteca sono pieni di attività quotidiane che spesso passano inosservate. Tra scaffali, depositi e sale espositive si svolgono operazioni di catalogazione, studio e ricerca, fondamentali per conservare e mantenere viva la memoria di una città. Questo lavoro, svolto da bibliotecari e archivisti, garantisce che i volumi e i documenti siano accessibili e preservati nel tempo.

Tra scaffali, depositi e sale espositive si nasconde spesso la parte meno visibile – ma forse più viva – di un museo o di una biblioteca: il lavoro quotidiano di studio, catalogazione e ricerca che tiene insieme la memoria di una città. È proprio questo mondo, fatto di carte, opere e indagini silenziose, a emergere nelle pagine dei nuovi ‘Annali delle Biblioteche e dei Musei Civici della Spezia’, presentati oggi alle 17 nella Sala delle Nature Morte del Museo Lia. L’appuntamento cade inoltre nell’anno in cui il museo celebra il trentennale dalla sua apertura. Il volume, curato da Giacomo Paolicchi, nasce con l’obiettivo di valorizzare e raccontare il patrimonio conservato nei musei e nelle biblioteche civiche spezzine attraverso studi, immagini e approfondimenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Gli annali delle biblioteche

