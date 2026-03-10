Gli alieni non riescono a comunicare con noi perché nello Spazio c’è maltempo è una complicazione trascurata | la scoperta del SETI Institute

Gli scienziati del SETI Institute hanno scoperto che gli alieni non riescono a comunicare con noi a causa di condizioni meteorologiche nello Spazio considerate una complicazione trascurata. La ricerca evidenzia come le perturbazioni spaziali possano influenzare i tentativi di contatto con forme di vita extraterrestri. Il team ha analizzato diversi segnali e le interferenze causate dal maltempo nello Spazio.

Gli alieni faticano a comunicare con noi perché nello Spazio c’è. maltempo. Una nuova ricerca del SETI Institute (istituto di ricerca di intelligenza extraterrestre) con sede nella Silicon Valley suggerisce che le avverse condizioni meteorologiche spaziali rendono più difficile da rilevare i segnali radio provenienti dal cosmo. Il SETI, in parte finanziato dalla NASA, ha affermato che l’attività stellare, come le tempeste solari e la turbolenza del plasma proveniente da una stella vicina a “un pianeta trasmittente”, possono amplificare segnali altrimenti ultra-stretti. Questo, affermano gli scienziati dell’istituto, distribuisce la potenza di qualsiasi trasmissione su più frequenze, rendendone più difficile la rilevazione con le tradizionali ricerche a banda stretta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

