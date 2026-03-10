Gli alberi emettono strani bagliori blu durante i temporali | visti per la prima volta
Durante un temporale, sono stati osservati per la prima volta in natura bagliori blu ultravioletti provenienti dalle cime degli alberi. I ricercatori hanno documentato questi fenomeni insoliti, che si manifestano come luci intense e temporanee nelle corone degli alberi durante le piogge. L'osservazione rappresenta una novità nel campo delle scoperte naturali legate agli alberi e ai temporali.
I ricercatori hanno visto per la prima volta in natura le corone, bagliori blu ultravioletti che spuntano dalle cime degli alberi durante i temporali. Cosa sono questi fenomeni spettacolari e perché possono essere dannosi per le piante. 🔗 Leggi su Fanpage.it
