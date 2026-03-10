Giustizia Gualtieri | Riforma demenziale e pericolosa Rocca | Parole gravi facciamo un confronto

Roma si prepara al referendum sulla giustizia che si terrà il 22 e 23 marzo. Gualtieri ha definito la riforma in discussione “demenziale e pericolosa”, mentre Rocca ha risposto chiamando a un confronto e giudicando le parole di Gualtieri gravi. La città si divide tra le posizioni di chi critica e di chi difende le proposte di modifica.

Roma, 10 marzo 2026 – Roma si accende sul referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo. A far esplodere il confronto politico sono state le parole del sindaco Roberto Gualtieri, intervenuto al teatro Palladium all’iniziativa dei comitati di Roma e del Lazio per il “no”, e la replica durissima del presidente della Regione Lazio Francesco Rocca. Cosa ha detto Gualtieri. Gualtieri ha definito la riforma sulla giustizia “ assurda, totalmente demenziale e molto pericolosa, perché straordinariamente ingannevole”. Secondo il sindaco di Roma, infatti, “questa non è la separazione delle carriere, ma è una scomposizione dell’unitarietà della giurisdizione”, con il rischio di dividere il Csm in due organismi e di trasformare il pubblico ministero, “sul modello americano, che sappiamo essere poco garantista”, in un rappresentante dell’accusa. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Articoli correlati

Referendum giustizia, il Procuratore Romanelli: “Riforma dannosa e pericolosa, voterò No”Maurizio Romanelli, Procuratore capo di Bergamo, è chiaro sulla sua posizione in merito al referendum sulla riforma della giustizia al quale sono...

Leggi anche: Riforma giustizia: 5 esperti denunciano gravi violazioni

Contenuti e approfondimenti su Giustizia Gualtieri Riforma demenziale...

Temi più discussi: Referendum, Gualtieri: Riforma pericolosa. Rocca lo attacca e lo invita al confronto pubblico; Referendum: Rocca, allibito da affermazioni del sindaco Gualtieri, pronto ad un confronto serio; Referendum Giustizia, Gualtieri attacca la riforma: Assurda e pericolosa.

Giustizia: Gualtieri, riforma pericolosa e ingannevole, votare no per la libertàLa riforma sulla giustizia è assurda, totalmente demenziale e molto pericolosa, perché straordinariamente ingannevole. Questa non è ... agenzianova.com

Giustizia: Rocca, allibito da affermazioni Gualtieri, pronto a confronto serioLe dichiarazioni del sindaco di Roma Roberto Gualtieri sul referendum sulla giustizia mi lasciano allibito. A suo dire i valori ... agenzianova.com

Ai "cacadubbi" del si: schiena dritta, andate a prendere i voti! Referendum giustizia, 12 giorni al voto. Il diario del Sì del direttore del Riformista @claudiovelardi x.com

Continuano a rimanere alti i toni delle polemiche intorno al referendum sulla riforma della Giustizia, in calendario il 22 e 23 marzo https://shorturl.at/LGN8N - facebook.com facebook