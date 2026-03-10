Nella discussione sulla riforma dell’ordinamento giudiziario, si è aperto un dibattito che coinvolge anche aspetti legati alla cultura politica cattolica e alla sua influenza sui nuovi orientamenti. Si parla di come i principi e le idee provenienti da questa tradizione possano contribuire a definire il ruolo della giustizia e della partecipazione civica. La questione riguarda anche le implicazioni di queste influenze nel contesto delle riforme in corso.

Su questa strada i cattolici non potranno ancora a lungo tergiversare dall’accogliere l’indicazione di papa Leone XIV sul superamento delle polarizzazioni che negli anni sono diventate poco evangeliche e tanto ideologiche aprendo un mondo alle infiltrazioni (per usare la formula classica introdotta dal Card. Gualtiero Bassetti, allora presidente della Cei, nell’anno sturziano, il 2019, si tratta del superamento della frattura tra cattolici della morale e cattolici del sociale) e che li ha portati ad andare a servizio di rivoluzioni altrui attraverso contrattazioni di concessioni con spirito di minoranza, spesso sudditanza, sovente con la... 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Giustizia e partecipazione, perché la cultura politica cattolica può offrire nuovi orientamenti

