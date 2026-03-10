Giusi Bartolozzi nessuna scusa | Il plotone d’esecuzione? Ecco cosa intendevo davvero È bufera

Giusi Bartolozzi, capo di gabinetto del ministro della Giustizia, ha affermato in diretta televisiva di non voler chiedere scuse per aver descritto la magistratura come un

Giusi Bartolozzi, capo di gabinetto del ministro della Giustizia Carlo Nordio, non si scusa per aver definito la magistratura un “plotone di esecuzione” in diretta televisiva. Anzi, rilancia con una nota ufficiale e ridefinisce il senso delle sue parole. Nel frattempo, la premier Meloni è furiosa e le opposizioni chiedono le dimissioni immediate. Tutto è iniziato sabato 8 marzo, durante la trasmissione Il Punto sull’emittente siciliana Telecolor. In un acceso confronto con la senatrice di Avs Ilaria Cucchi, che le chiedeva perché il governo fosse così concentrato sul processo penale anziché su quello civile, Bartolozzi ha risposto a tono: “Faccio appello a tutti i cittadini che hanno sofferto sulla propria pelle: votate sì e ci togliamo di mezzo la magistratura, che sono plotoni di esecuzione”. 🔗 Leggi su Cultweb.it

