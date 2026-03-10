Giuseppe intervento all’avanguardia mondiale all’ospedale di Fermo | Così mi hanno guarito

A Fermo, un intervento pionieristico ha unito per la prima volta a livello mondiale il colon al retto utilizzando una protesi metallica. Giuseppe è il paziente che si è sottoposto a questa operazione all’avanguardia presso l’ospedale locale, con risultati che rappresentano un passo importante nel campo della chirurgia. La procedura, considerata innovativa, ha attirato l’attenzione della comunità medica internazionale.

Fermo, 10 marzo 2026 – Per la prima volta a livello mondiale, tramite una protesi metallica, è stato unito il colon al retto intestinale. Ad effettuare l'intervento all'avanguardia, con una tecnica endoscopica innovativa e destinato a creare nuovi orizzonti nel trattamento di determinati problemi, sono stati gli specialisti del reparto di Gastroenterologia dell'ospedale Murri di Fermo, Giampiero Macararri e Samule De Minicis. Giuseppe, operato di tumore: poi le complicazioni. L'intervento è stato eseguito su Giuseppe Gasperretti, un paziente di San Benedetto del Tronto che era stato sottoposto, presso una struttura di fuori provincia, ad una chirurgia del colon a causa di un tumore. Intervento innovativo al 'Murri': protesi endoscopica unisce colon e retto, paziente torna a una vita normaleUn risultato che apre nuove prospettive nel trattamento di complicanze intestinali particolarmente difficili da gestire Intervento all'avanguardia per la Gastroenterologia dell'ospedale Murri di Fermo ... youtvrs.it Intervento innovativo alla Uoc Gastroenterologia dell'ospedale MurriFERMO - Intervento all'avanguardia per la Gastroenterologia dell'ospedale Murri di Fermo: paziente curato con una tecnica endoscopica innovativa che, tramite una protesi metallica (Lams), ha unito col ... corrierenews.it