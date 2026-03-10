Giuseppe Di Morabito Pantalone Cristalli All Over | La nos…

Giuseppe Di Morabito Pantalone Cristalli All Over è un capo che ha attirato l’attenzione nel mondo della moda. La collezione presenta pantaloni decorati con cristalli in modo uniforme su tutta la superficie. La notizia viene condivisa attraverso un articolo che include anche link di affiliazione, per i quali si potrebbe ricevere una commissione senza costi aggiuntivi.

Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. Cristalli all’over: tra effetto ‘bling’ e praticità quotidiana. L’applicazione di cristalli su un tessuto in misto cotone stretch presenta una sfida tecnica notevole, poiché si scontra con la natura elastica del materiale base. In questo modello, la decorazione copre l’intera superficie del pantalone, creando un impatto visivo immediato che trascende la semplice moda per avvicinarsi a un oggetto da collezione o da palco. La... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Giuseppe Di Morabito Pantalone Cristalli All Over

Giuseppe Di Morabito si è fatto notare per l’approccio che sposa maestria artigianale e urban chicness. Ora sogna un atelier per abiti-opere d’arteSi è fatto notare per l’approccio che sposa maestria artigianale e urban chicness.

