Giuseppe Caianiello ex direttore di cardiochirurgia del Monaldi contro Guido Oppido | Protetto dalla politica

Giuseppe Caianiello, ex direttore di cardiochirurgia al Monaldi, ha accusato Guido Oppido di essere protetto dalla politica. Le sue dichiarazioni sono state rese pubbliche in un contesto di confronto legale, senza ulteriori commenti sulle motivazioni o sulle conseguenze di queste affermazioni. Caianiello ha rivolto accuse dirette, senza entrare in dettagli sulle eventuali responsabilità o sui procedimenti in corso.

Giuseppe Caianiello è stato direttore del reparto di chirurgia pediatrica del Monaldi di Napoli e anche responsabile dei trapianti pediatrici, prima di chiedere il prepensionamento nel 2018. Al suo posto, dopo l'uscita di scena, era arrivato proprio Guido Oppido, ora iscritto nel registro degli indagati per l'inchiesta sulla morte del piccolo Domenico Caliendo.

