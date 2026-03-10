Giulia Boverio, nota per aver interpretato Valentina in Quelli dell’intervallo, ha raccontato di aver sviluppato una dipendenza dall’alcol, che è iniziata quasi come un colpo di fulmine, rendendola incapace di smettere. Dopo la fine della serie, ha detto di essersi sentita come “cacciata di casa” e di aver avuto difficoltà a trovare una nuova strada da seguire.

Quando ha dovuto separare Giulia da Valentina? «Quando ho compiuto 21 anni mi sono staccata dalla serie. Pensavo che sarebbe continuata ancora per quattro anni; è stato uno strappo improvviso. Mi sono iscritta all’università e ho cercato di andare avanti, ma in realtà avevo completamente perso la testa. Recitando, ero entrata in una routine lavorativa molto precisa e all’improvviso mi sono sentita come su un altro pianeta, quasi come se fossi stata “cacciata di casa”. Mi sentivo incapace: non riuscivo a mantenere l’attenzione, non riuscivo a seguire le lezioni. Mi percepivo inetta e stupida. Cosa è successo allora? «Mi sono chiusa in casa: non riuscivo a fare niente. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Giulia Boverio, la Valentina di Quelli dell’intervallo: «Bere è stato quasi un colpo di fulmine, non potevo più fare a meno. Così sono finita nel buio»

