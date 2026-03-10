Uno studio recente analizza la situazione dei giovani, evidenziando il loro potenziale e le sfide che affrontano. La ricerca, presentata in una conferenza, si concentra su come questa generazione si trovi davanti a un mondo ricco di opportunità ma anche di difficoltà. I risultati forniscono uno sguardo dettagliato sulle caratteristiche e le esperienze dei giovani oggi.

Roma, 10 mar. (Adnkronos) - “Dallo studio appena presentato emergono considerazioni su una generazione che si trova davanti ad un mondo pieno di possibilità ma anche pieno di problemi. Questa generazione chiede, forse troppo a bassa voce, un cambiamento, e si ritrova a combattere sia con sé stessa sia con adulti che hanno creato un mondo troppo complicato”. È quanto riferito da Mauro Magatti, professore di Sociologia dell'università Cattolica di Milano, intervenuto a Roma alla presentazione dei risultati della prima iniziativa dell'Osservatorio permanente di Fondazione Unhate sulla condizione giovanile in Italia: “Fragile – mappae mundi di una nuova generazione”, uno studio sulla fragilità degli italiani tra i 13 e i 24 anni. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Giovani, Magatti (Unicat): "Una ricerca che evidenzia il loro potenziale"'

