Giornate Mazziniane 2026 Genova celebra Mazzini a 154 anni dalla morte

Martedì 10 marzo, a Genova, il Comune dà il via alle Giornate Mazziniane 2026 con diverse iniziative dedicate a Giuseppe Mazzini, figura chiave del Risorgimento italiano. Questa manifestazione si svolgerà nel 154° anniversario della morte di Mazzini e coinvolgerà vari eventi e programmi culturali nella città. La cerimonia di apertura segna l'inizio di una serie di attività incentrate sulla figura storica.

Martedì 10 marzo il Comune di Genova inaugura le Giornate Mazziniane 2026 con una serie di iniziative dedicate a Giuseppe Mazzini, figura centrale del Risorgimento italiano, nel 154° anniversario della sua morte. Le commemorazioni inizieranno con la tradizionale deposizione di corone d'alloro in alcuni dei luoghi più significativi legati alla sua memoria: a Palazzo Tursi, in piazzale Mazzini accanto al suo monumento, e presso il Museo del Risorgimento - Casa Mazzini, di via Lomellini 11, dove alle ore 17 è in programma il concerto "Mazzini e l'Opera", eseguito dal maestro José Scanu.

