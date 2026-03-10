Giornate del FAI 2026 a Valmadrera

Le Giornate del FAI 2026 si terranno a Valmadrera il 21 e 22 marzo. In queste date, vengono aperti al pubblico luoghi normalmente chiusi o poco accessibili, offrendo l'opportunità di visitare siti di interesse storico e architettonico. L'evento, che si ripete ogni anno dal 1993, coinvolge volontari e visitatori in tutta Italia. A Valmadrera, le porte verranno svelate in accordo con il programma nazionale.

Sabato 21 e domenica 22 marzo tornano le Giornate FAI di Primavera, l'appuntamento nazionale che ogni anno — dal 1993 — spalanca le porte di luoghi solitamente inaccessibili al pubblico. Giunta alla 34ª edizione, la manifestazione promossa dal FAI – Fondo per l'Ambiente Italiano coinvolgerà quest'anno 780 siti in 400 città di tutta Italia, con ingresso a contributo libero. Nel Lecchese, la delegazione FAI di Lecco e il gruppo FAI Giovani hanno scelto Valmadrera come protagonista, con un itinerario che intreccia storia, spiritualità, architettura e temi ambientali.

