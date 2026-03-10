Giornata nazionale per il contrasto ai disturbi alimentari | l' Asl presenta l’evento ' I nostri riflessi migliori'

In occasione della Giornata nazionale per il contrasto ai disturbi alimentari, l’Asl Toscana Nord Ovest organizza l’evento ‘I nostri riflessi migliori’ che si terrà sabato 14 marzo dalle 15 alle 19:30 nella Sala Azzurra della Scuola Normale Superiore in piazza dei Cavalieri. L’evento è patrocinato dall’azienda sanitaria e prevede diverse attività e interventi rivolti alla sensibilizzazione sulla tematica.

L’iniziativa è organizzata dall’associazione ‘La vita attraverso lo specchio - Familiari e pazienti insieme per uscire dai disturbi alimentari’ e sarà una giornata dedicata a riflessioni e approfondimenti sul tema dei disturbi alimentari, sul rapporto con sé stessi e con la propria immagine corporea. Per l’Azienda Usl Toscana nord ovest interverrà la dottoressa Agnese Ciberti, responsabile del Centro ambulatoriale Arianna di Pisa, che parteciperà alla tavola rotonda ‘La rete che cura e i livelli essenziali di cura: dai medici di medicina generale, agli ambulatori, ai centri residenziali’. Nel suo contributo, Ciberti illustrerà i servizi del Centro Arianna, punto di riferimento per tutta la provincia di Pisa nella presa in carico e nel trattamento dei disturbi alimentari. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

