Giornata Mondiale del Rene World Kidney Day | visite e controlli gratuiti nel salernitano

Il 12 marzo si celebra la ventesima edizione della Giornata Mondiale del Rene, con visite e controlli gratuiti organizzati nel salernitano. L'evento mira a sensibilizzare l'opinione pubblica sulla diffusione delle patologie renali e invita le persone a prestare attenzione alla salute dei propri reni attraverso screening e controlli gratuiti. La giornata coinvolge diverse strutture della zona, offrendo l’opportunità di effettuare esami diagnostici senza costi.

Ricorre il 12 marzo, la ventesima edizione della Giornata Mondiale del Rene (World Kidney Day), che si pone come obiettivo quello di sensibilizzare l'opinione pubblica sulla crescente incidenza delle patologie renali e aumentare la consapevolezza comune circa l'importanza di prendersi cura della salute nostri reni, illustrando strategie di prevenzione delle malattie ad essi correlate.Anche le strutture di NefrologiaDialisi dei presidi ospedalieri dell'Asl Salerno aderiscono alla giornata mondiale del rene adottando l'iniziativa "Nefrologia a porte aperte". Ospedale di Eboli:Giovedì 12 marzo, dalle 9.00 alle 13.00, presso il reparto di...